Anasayfa Video Galeriler Gündem İstanbul'da fabrika yangını İstanbul'da fabrika yangını 24 Eylül 2021 Cuma Saat: 17:50 Sultanbeyli'de bir fabrikada yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/614de5cc4ccc056cae4b8dd3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR ''Kaçırıldı'' denmişti... 15 yaşındaki kızdan şok açıklama Hindistan'da avukat kılığına giren silahlı kişiler duruşma salonunda dehşet saçtı Mezarlıkta toprağa gömülü halde canlı bebek bulundu Erdoğan'dan 3 gün arayla 2 farklı açıklama Zafer Partisi Lideri Özdağ; ''Türk Milleti’nin bütünlüğünü tartışmaya açtırmayız'' Erdoğan'dan ABD açıklaması: ''Bu konumda olmamalıydık'' İstanbul'da dehşet! Kediyi boyayıp cama astı, söyledikleri isyan ettirdi! Bakan Özer bağışıklık kazanan öğretmen oranını açıkladı 16 şehri birbirine bağlayacak