  1. Anasayfa
  2. Video Galeriler
  3. Gündem
  4. İstanbul'da fabrika yangını

İstanbul'da fabrika yangını

Sultanbeyli'de bir fabrikada yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Sitene Ekle

BENZER VİDEOLAR
''Kaçırıldı'' denmişti... 15 yaşındaki kızdan şok açıklama
Hindistan'da avukat kılığına giren silahlı kişiler duruşma salonunda dehşet saçtı
Mezarlıkta toprağa gömülü halde canlı bebek bulundu
Erdoğan'dan 3 gün arayla 2 farklı açıklama
Zafer Partisi Lideri Özdağ; ''Türk Milleti’nin bütünlüğünü tartışmaya açtırmayız''
Erdoğan'dan ABD açıklaması: ''Bu konumda olmamalıydık''
İstanbul'da dehşet! Kediyi boyayıp cama astı, söyledikleri isyan ettirdi!
Bakan Özer bağışıklık kazanan öğretmen oranını açıkladı
16 şehri birbirine bağlayacak