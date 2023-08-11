Anasayfa Video Galeriler Gündem İstanbul'da fabrika yangını İstanbul'da fabrika yangını 11 Ağustos 2023 Cuma Saat: 07:55 Güncelleme: 11 Ağustos 2023 Cuma 07:55 Arnavutköy Akpınar Sanayi Bölgesi’nde bulunan 5 bin metrekare alana kurulu 4 katlı cam üretim fabrikasında henüz bilinmeyen bir nedenle büyük bir yangın çıktı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/64d5bf386988c44f034704b3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Malatya’da depremin yeni görüntüleri ortaya çıktı İhlas Haber Ajansı Yine ağzımızın tadı kaçtı: Peynir ve sütte büyük tehlike İstanbul'da elektrikli scooter dehşeti kamerada Babasından daire talebi reddedilen genç kadın çılgına döndü MHP’nin seçim şarkısı ortaya çıktı Dünyanın ilk SİHA gemisi TCG Anadolu 4 ay sonra yuvaya döndü Canlı yayında Bahçeli hakkında olay iddia O dünyanın en zehirlisi! Türkiye'de bir sitenin bahçesinde bulundu İstanbul’da güpe gündüz çifte silahlı saldırı kamerada