Anasayfa Video Galeriler Gündem İstanbul'da fabrika yangını İstanbul'da fabrika yangını 20 Kasım 2023 Pazartesi Saat: 13:00 Güncelleme: 20 Kasım 2023 Pazartesi 13:00 İstanbul Arnavutköy'de terlik üretimi yapan fabrikada yangın meydana geldi. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/655b2e30867d58e38e050b83" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Hamas militanının İsrail tankına patlayıcı attığı anlar kamerada Şile’de kabus sular çekilince ortaya çıktı Domatesleri söküp dikti, kilosunu 150 TL'den satıyor! İstanbul'da ''Jammer''lı hırsızlık anı kamerada Datça'da denizin rengi değişti Fırtınada 2'ye bölünen gemiden yapılan yardım çağrısı kamerada Kar fena bastırdı; 17 kişi yaylada mahsur kaldı İstanbul'da ara tatilin ardından trafik durma noktasında Sağanak yağışlar bir can daha aldı: Anne öldü, 3 çocuğu kayıp