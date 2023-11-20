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İstanbul'da fabrika yangını

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İstanbul Arnavutköy'de terlik üretimi yapan fabrikada yangın meydana geldi.

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