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İstanbul'da fabrikada büyük yangın

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İstanbul Tuzla'da bir fabrikada yangın çıktı. Fabrikadan dumanlar yükselirken, olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

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