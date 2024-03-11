Anasayfa Video Galeriler Gündem İstanbul'da fabrikada büyük yangın İstanbul'da fabrikada büyük yangın 11 Mart 2024 Pazartesi Saat: 17:05 Güncelleme: 11 Mart 2024 Pazartesi 17:05 İstanbul Tuzla'da bir fabrikada yangın çıktı. Fabrikadan dumanlar yükselirken, olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/65ef0fc5bd83a4637c0122b3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Yine bir kadın yine şüpheli ölüm! Yine bir kadın yine şüpheli ölüm! Robin Hood döndü; veresiye defterini sildi Robin Hood döndü; veresiye defterini sildi TEM otoyoluna inen sürü ortalığı birbirine kattı TEM otoyoluna inen sürü ortalığı birbirine kattı Yan baktın kavgasında kan aktı Yan baktın kavgasında kan aktı Diyarbakır’da Karadeniz fıkralarını aratmayan olay