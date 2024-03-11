İstanbul'da fabrikada büyük yangın

İstanbul Tuzla'da bir fabrikada yangın çıktı. Fabrikadan dumanlar yükselirken, olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

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