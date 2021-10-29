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İstanbul'da fabrikada korkutan yangın

Esenyurt'ta ambalaj üretimi yapılan fabrikada yangın çıktı. Söndürme çalışmalarının sürdüğü yangın nedeniyle bir kişi dumandan etkilenirken, fabrikada bulunan bir köpek ise itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

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