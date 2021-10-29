İstanbul'da fabrikada korkutan yangın

Esenyurt'ta ambalaj üretimi yapılan fabrikada yangın çıktı. Söndürme çalışmalarının sürdüğü yangın nedeniyle bir kişi dumandan etkilenirken, fabrikada bulunan bir köpek ise itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/617b837ce392eb07dc2c3457" allowfullscreen></iframe>