Anasayfa Video Galeriler Gündem İstanbul'da fabrikada korkutan yangın İstanbul'da fabrikada korkutan yangın 29 Ekim 2021 Cuma Saat: 08:15 Esenyurt'ta ambalaj üretimi yapılan fabrikada yangın çıktı. Söndürme çalışmalarının sürdüğü yangın nedeniyle bir kişi dumandan etkilenirken, fabrikada bulunan bir köpek ise itfaiye ekiplerince kurtarıldı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/617b837ce392eb07dc2c3457" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR MasterChef'in ünlü şefi Mehmet Yalçınkaya isyan etti Korkunç kaza: 1 ölü, 24 yaralı Küçük çocuk kurdeleyi kesti! Erdoğan uyarmak zorunda kaldı - Son Dakika Haberler Araç zarar görmesin diye kendini siper eden temizlik işçisi sosyal medyada gündem oldu Cem Yılmaz, Tarkan esprisiyle kırdı geçirdi Ünlü türkücü hakkında canlı yayında şok iddia Dehşete düşüren intihar anı kamerada O Türkiye'nin gökyüzündeki efsanesi: SOLOTÜRK! Emin Çapa'dan Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanı adayı için bir ipucu daha