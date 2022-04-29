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İstanbul'da fabrikada patlama anı kamerada

Tuzla'da 3 kişinin hayatını kaybettiği vernik fabrikasında meydana gelen patlama cep telefonu kamerasına yansıdı.

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