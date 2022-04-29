Anasayfa Video Galeriler Gündem İstanbul'da fabrikada patlama anı kamerada İstanbul'da fabrikada patlama anı kamerada 29 Nisan 2022 Cuma Saat: 15:30 Tuzla'da 3 kişinin hayatını kaybettiği vernik fabrikasında meydana gelen patlama cep telefonu kamerasına yansıdı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/626bda653c98cb04a03ef883" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR 10 yıldır sahte kimlikle dolaşan firari yakalandı Küçükçekmece'de İETT otobüsünün karıştığı zincirleme kaza: 14 yaralı Hayranlarına müjde: Açlık Oyunları'nın yenisi geliyor Cep telefonu patlayıp alev aldı; o anlar kamerada İstanbul'da fabrika yangını! Art arda patlamalar yaşanıyor Esra Erol'u hiç böyle görmediniz! Canlı yayında ayakkabılarını çıkarıp koştu Okul önünde dehşet! Lise öğrencisi kanlar içinde yere yığıldı Cami avlusunda şoke eden olay! Cenazeyi bırakıp kavga ettiler İstanbul'da ''yüzsüz'' hırsız kamerada, duvarı deldi, selam verip gitti