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  3. 29 Mayıs 2020 11:45

İstanbul'da fabrikada patlama: Ölü ve yaralılar

Başakşehir'de bir fabrikanın kazan dairesinde meydana gelen patlamada ilk belirlemelere göre bir kişi öldü, enkaz altında kalan 2 kişiyi kurtarmak için çalışma başlatıldı.

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