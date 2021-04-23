Anasayfa Video Galeriler Gündem İstanbul'da fabrikada patlama! İstanbul'da fabrikada patlama! 23 Nisan 2021 Cuma Saat: 08:55 İstanbul'un Bağcılar İlçesi'nde 15 Temmuz Mahallesi Koçman Caddesi'nde bulunan ambalaj fabrikasında patlama meydana geldi. Büyük bir hasarın meydana geldiği fabrikadaki yangına çok sayıda itfaiye ekibi müdahale etti. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/6082615378935420f7042463" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR İmamoğlu’ndan Nagehan Alçı'ya canlı yayında olay olan yanıt AVM girişince tekme tokatlı ''maske'' kavgası! Thodex mağdurları konuştu: Daha çok kazanalım derken... CHP'den çelenkli 23 Nisan protestosu Uzman isimden dikkat çeken öneri: Virüs dip yapar Uyuşturucu krizine giren genç kız ortalığı birbirine kattı 2 milyar dolar ile kayıplara karışan Kripto Tosuncuk'tan olay sözler! Tam anlamıyla vicdansızlık! Aracıyla köpeği ezip kaçtı Antalya'nın ormanlarını uçan robotlar koruyacak