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İstanbul'da fabrikada patlama!

İstanbul'un Bağcılar İlçesi'nde 15 Temmuz Mahallesi Koçman Caddesi'nde bulunan ambalaj fabrikasında patlama meydana geldi. Büyük bir hasarın meydana geldiği fabrikadaki yangına çok sayıda itfaiye ekibi müdahale etti.

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