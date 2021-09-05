Anasayfa Video Galeriler Gündem İstanbul'da fabrikada yangın İstanbul'da fabrikada yangın 05 Eylül 2021 Pazar Saat: 10:30 İstanbul Silivri'de kauçuk üretimi yapan bir plastik fabrikasında çıkan yangına müdahaleler sürüyor. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/6134721822e2dc2fa9127823" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Meğer taksilerin, yolcu ve mesafe beğenmeme sebebi buymuş Kuzey Marmara Otoyolu'nda inanılmaz gösteri! Tünelin içerisinde 245 km ile uçarak geçti Erdoğan'ın kurdele kesen çocuğa mikrofonla müdahalesi tepki çekti Türk Hava Kuvvetleri, NATO'ya ait uçağa havada yakıt ikmali yaptı Erdoğan'ın açılış törenindeki dikkat çeken diyaloğu: ''Ulan oğlum bu ne hal ?'' Taksim'de yabancı uyruklu kapkaççıyı DHA muhabiri yakaladı! O anlar kamerada Tren minibüse böyle çarptı! 6 kişi öldü Bursa'da 2 günde ikinci hortum paniği! O anlar kamerada Yine bir hemzemin geçit kazası yine ölüm! 4 kişi öldü