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İstanbul'da fabrikada yangın

Bayrampaşa'da, işyerinin çatısında yangın çıktı. Yangın kısa sürede söndürülürken, çatıda hasar oluştu.

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