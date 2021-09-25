Anasayfa Video Galeriler Gündem İstanbul'da fabrikada yangın İstanbul'da fabrikada yangın 25 Eylül 2021 Cumartesi Saat: 12:40 Bayrampaşa'da, işyerinin çatısında yangın çıktı. Yangın kısa sürede söndürülürken, çatıda hasar oluştu. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/614eee8ad32d891e25353e93" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Türkiye'nin en büyük otomobil koleksiyonu satılıyor! 17 araç, 17'si de aynı araç! Sedat Peker'in bilgi kaynağını canlı yayında açıkladı İstanbul Boğazı'nda 2 gemi çarpıştı! Şehir merkezinde domuzla güldüren diyalog Melih Gökçek ''FETÖ''den ifade verdi Arka Sokaklar dizisinden tepki çeken sahne! Sosyal medya karıştı Büyük siber vurgun oeprasyonu! 165 milyon TL çalmışlar Van’da otobüs şoförü hayat kurtardı AK Partili milletvekili marketlerdeki fahiş fiyatın nedenini buldu