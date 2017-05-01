  1. Anasayfa
  2. Video Galeri
  3. 01 Mayıs 2017 23:50

İstanbulda feci kaza: 1 ağır yaralı

İstanbul Bağcılar’da otoyoldan karşıya geçerken otomobilin çarptığı yaşlı adam ağır yaralandı.

Video Galeri
Taksim Meydanı araç ve yaya trafiğine açıldı
Taksim Meydanı araç ve yaya trafiğine açıldı
Video Galeri
Türkiyenin Zürih Başkonsolosluğuna saldırı
Türkiyenin Zürih Başkonsolosluğuna saldırı
Video Galeri
Minibüs yayaların arasına daldı: 1 ölü, 9 yaralı
Minibüs yayaların arasına daldı: 1 ölü, 9 yaralı
Video Galeri
Hakkaride coşkulu karşılama
Hakkaride coşkulu karşılama
Video Galeri
ATV ile uçuruma yuvarlandı!
ATV ile uçuruma yuvarlandı!
Video Galeri
Sınırda güvenlik kuleleri ve mevziler yapılıyor
Sınırda güvenlik kuleleri ve mevziler yapılıyor