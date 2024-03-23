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  4. İstanbul'da feci kaza... Motosikletli polis memuru şehit oldu

İstanbul'da feci kaza... Motosikletli polis memuru şehit oldu

İstanbul'da Şişli'de göreve giden bir motosikletli polis kaza geçirdi. Kaza sonrası hastaneye kaldırılan polis memuru tüm müdahalelere rağmen şehit oldu.

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