Anasayfa Video Galeriler Gündem İstanbul'da feci kaza... Motosikletli polis memuru şehit oldu İstanbul'da feci kaza... Motosikletli polis memuru şehit oldu 23 Mart 2024 Cumartesi Saat: 09:45 İstanbul'da Şişli'de göreve giden bir motosikletli polis kaza geçirdi. Kaza sonrası hastaneye kaldırılan polis memuru tüm müdahalelere rağmen şehit oldu. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/65fe7a9cf93e11ea270808c3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Grip olduğunu sandı ama... 3 aydır yatalak olarak yaşıyor Yine bir ''sazan sarmalı'' vurgunu: Milyonlarca TL dolandırmışlar Trafik magandası kamerada: Tartıştığı kadın sürücüye böyle saldırdı AK Partili adaya ve ailesine tekme tokat saldırı Bayraktar TB3 SİHA'dan bir başarı daha Buzlanma felaket getirdi: 17 kaza, 48 araç, 12 yaralı! Türkiye bir vahşete uyandı: Bulun bu sapık katilleri! Kayıp prenses Kate Middleton ortaya çıktı, kötü haberi kendisi verdi 8 ilde DEAŞ operasyonu; çok sayıda gözaltı var