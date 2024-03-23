İstanbul'da feci kaza... Motosikletli polis memuru şehit oldu

İstanbul'da Şişli'de göreve giden bir motosikletli polis kaza geçirdi. Kaza sonrası hastaneye kaldırılan polis memuru tüm müdahalelere rağmen şehit oldu.

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