  1. Anasayfa
  2. Video Galeriler
  3. Gündem
  4. İstanbul'da feci kaza: Polis memuru hayatını kaybetti

İstanbul'da feci kaza: Polis memuru hayatını kaybetti

Güncelleme:

İstanbul Bağcılar'da, motosikletiyle evine giden polis memuru, başka bir motosikletliyle çarpıştı. Polis memuru olay yerinde hayatını kaybetti.

Sitene Ekle

BENZER VİDEOLAR
Eve hırsız girdi; köpeğin şüphelileri izlediği anlar güldürdü
Eve hırsız girdi; köpeğin şüphelileri izlediği anlar güldürdü
Çanakkale'nin ''kalbinde'' tedirgin eden görüntü
Çanakkale'nin ''kalbinde'' tedirgin eden görüntü
İstanbul'da evden cephanelik çıktı: Piyasa değeri 1 milyon liranın üzerinde
İstanbul'da evden cephanelik çıktı: Piyasa değeri 1 milyon liranın üzerinde
Denizlerimizin katilleri termal kameraya yakalandı: Denizde nefes kesen operasyon
Denizlerimizin katilleri termal kameraya yakalandı: Denizde nefes kesen operasyon
Ata yadigarı Savarona yeni haliyle suya indi
Ata yadigarı Savarona yeni haliyle suya indi
İstanbul'da taksiciye silahlı saldırı kamerada
İstanbul'da taksiciye silahlı saldırı kamerada
Aleyna Tilki'den Filenin Sultanları için özel şarkı: Sultanım
Aleyna Tilki'den Filenin Sultanları için özel şarkı: Sultanım
Kan donduran olay: Yolcu, minibüs şoförünün kulağını koparttı
Kan donduran olay: Yolcu, minibüs şoförünün kulağını koparttı
Şeyma Subaşı'nın 550 bin TL'lik cezaya tepkisi bu oldu
Şeyma Subaşı'nın 550 bin TL'lik cezaya tepkisi bu oldu