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  3. 13 Kasım 2020 12:05

İstanbul'da feci olay! 3. kattan süngerin üstüne düştü

İstanbul Kağıthane'de 3. kattan aşağıya düşen genç kadın süngerlerin üstünden sekerek yere savruldu. Ağır yaralanan kadının kayınpederi gözaltına alındı.

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