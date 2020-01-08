  1. Anasayfa
  2. Video Galeri
  3. 08 Ocak 2020 17:00

İstanbul'da feci olay! 5. kattan aşağı uçtu...

Pendik’te binanın 5. katındaki evin camını silen kadın dengesini kaybedip binanın yanındaki dereye düştü. İtfaiye ve sağlık ekipleri tarafından dereden sedyeyle kurtarılan ağır yaralı kadın hastaneye kaldırıldı.

Video Galeri
Kar soğuğunun vurduğu Antalya’da vatandaşlar ısınmak için denize girdi
Kar soğuğunun vurduğu Antalya’da vatandaşlar ısınmak için denize girdi
Video Galeri
27 bin rulo tuvalet kağıdından piramit yaptılar!
27 bin rulo tuvalet kağıdından piramit yaptılar!
Video Galeri
İstanbul'un lüks AVM'sinde kafenin çatısı çöktü
İstanbul'un lüks AVM'sinde kafenin çatısı çöktü
Video Galeri
Erkan Tan zıplayarak haber sundu
Erkan Tan zıplayarak haber sundu
Video Galeri
15 yıl sonra ortaya çıkan gerçek ! Eşi uyuttu, akrabaları boğarak öldürdü
15 yıl sonra ortaya çıkan gerçek ! Eşi uyuttu, akrabaları boğarak öldürdü
Video Galeri
10 ilde eş zamanlı yasa dışı bahis operasyonu: 81 gözaltı
10 ilde eş zamanlı yasa dışı bahis operasyonu: 81 gözaltı
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM