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  3. 29 Aralık 2020 17:35

İstanbul'da feci olay! Daha 1,5 yaşındaydı...

İstanbul Küçükçekmece'de 13. kattaki evlerinin penceresinden düşen 1,5 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.  

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