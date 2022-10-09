İstanbul'da festivalde MHP gerginliği

İstanbul Esenyurt’ta düzenlenen Kardeş Türküler Festivali’nde MHP'li Milletvekili Arzu Erdem, iddiaya göre konuşmasına izin verilmemesi üzerine alanı terk ettikten sonra MHP'li partili bir grupla geri dönüp, "Azdan az, çoktan çok" dedi.

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