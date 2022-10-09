Anasayfa Video Galeriler Gündem İstanbul'da festivalde MHP gerginliği İstanbul'da festivalde MHP gerginliği 09 Ekim 2022 Pazar Saat: 11:35 İstanbul Esenyurt’ta düzenlenen Kardeş Türküler Festivali’nde MHP'li Milletvekili Arzu Erdem, iddiaya göre konuşmasına izin verilmemesi üzerine alanı terk ettikten sonra MHP'li partili bir grupla geri dönüp, "Azdan az, çoktan çok" dedi. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/634287c55baaac4b6d623c83" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Ebru Gündeş 1.8 milyon dolarlık yüzüğüyle şov yaptı Tarlada tesadüfen tarihi keşif! Tarlasını sürerken buldu hayrete düştü İstanbul'da alkollü kadın sürücü ortalığı birbirine kattı Elindeki çantayla önüne gelene saldırdı! İplikçi Nedim rolüyle hafızalara kazınan İsmail İncekara'ya veda Rusya'nın ''Saldırı olursa kıyamet olur'' dediği köprüde patlama Tekirdağ'da 1 ton sahte rakı ele geçirildi Hadise'nin eski eşiyle görüntüleri çıkmıştı: Kerimcan Durmaz sessizliğini bozdu Simge Sağın yaz bitmiş, yağmur yağıyormuş dinlemedi! Cesur bikinisiyle kaçamağı olay oldu