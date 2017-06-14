  1. Anasayfa
  2. Video Galeri
  3. 14 Haziran 2017 09:45

İstanbulda FETÖ Operasyonu

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından FETÖ/PDY'ye yönelik kent genelinde şafak operasyonu düzenlendi.

Video Galeri
Kaçtıkça üstüne geldi!.. Feci ölüm kamerada!
Kaçtıkça üstüne geldi!.. Feci ölüm kamerada!
Video Galeri
Kendisinden ayrılmak isteyen sevgilisini kurşun yağmuruna tuttu
Kendisinden ayrılmak isteyen sevgilisini kurşun yağmuruna tuttu
Video Galeri
Çocuk kavgasına TOMA'lı müdahale!
Çocuk kavgasına TOMA'lı müdahale!
Video Galeri
Aydında sağanak yağış hayatı felç etti
Aydında sağanak yağış hayatı felç etti
Video Galeri
Fatihte yaşanan can pazarı kamerada
Fatihte yaşanan can pazarı kamerada
Video Galeri
27 katlı bina alev alev yanıyor!
27 katlı bina alev alev yanıyor!