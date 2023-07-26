Anasayfa Video Galeriler Gündem İstanbul'da Filipinli kadının sır ölümü İstanbul'da Filipinli kadının sır ölümü 26 Temmuz 2023 Çarşamba Saat: 16:10 Güncelleme: 26 Temmuz 2023 Çarşamba 16:10 İstanbul Kağıthane'de koku geldiği ihbarı üzerine bir eve giren ekipler, 56 yaşındaki Filipinli kadının cansız bedeniyle karşılaştı. Yalnız yaşayan kadının yaklaşık 1 hafta önce değerlendiriliyor. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/64c11b408573a048cf2325b3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR İstanbul'da rekor sıcaklık: 43 dereceyi aştı! İstanbul Beykoz'da orman yangını Otomobil sulama kanalına düştü: 1 kişi kayıp Kum fırtınası şehri böyle yuttu! Cübbeli Ahmet küçük kızın elini neden sıkmadığını açıkladı Cübbeli Ahmet küçük kızın elini neden sıkmadığını açıkladı Türkiye'nin beyaz altını ortaya çıktı: Yabancıya dövizle, Türklere TL ile Milli kadın basketbolcu Mihrace'nin öldüğü kaza anı kamerada 13 yaşındaki kız çocuğu silahla vurulmuş halde bulundu