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İstanbul'da Filipinli kadının sır ölümü

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İstanbul Kağıthane'de koku geldiği ihbarı üzerine bir eve giren ekipler, 56 yaşındaki Filipinli kadının cansız bedeniyle karşılaştı. Yalnız yaşayan kadının yaklaşık 1 hafta önce değerlendiriliyor.

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