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  4. İstanbul'da Filistin’e destek yürüyüşüne binlerce vatandaş akın etti

İstanbul'da Filistin’e destek yürüyüşüne binlerce vatandaş akın etti

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Milli İrade Platformu tarafından düzenlenen ‘Şehitlerimize rahmet, Filistin’e Destek, İsrail’e Lanet’ yürüyüşü için binlerce vatandaş Galata Köprüsü’ne akın etti.

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