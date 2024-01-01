İstanbul'da Filistin’e destek yürüyüşüne binlerce vatandaş akın etti

Milli İrade Platformu tarafından düzenlenen ‘Şehitlerimize rahmet, Filistin’e Destek, İsrail’e Lanet’ yürüyüşü için binlerce vatandaş Galata Köprüsü’ne akın etti.

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