Anasayfa Video Galeriler Gündem İstanbul'da Filistin’e destek yürüyüşüne binlerce vatandaş akın etti İstanbul'da Filistin’e destek yürüyüşüne binlerce vatandaş akın etti 01 Ocak 2024 Pazartesi Saat: 11:15 Güncelleme: 01 Ocak 2024 Pazartesi 11:15 Milli İrade Platformu tarafından düzenlenen ‘Şehitlerimize rahmet, Filistin’e Destek, İsrail’e Lanet’ yürüyüşü için binlerce vatandaş Galata Köprüsü’ne akın etti. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/659274b3829e9575f00c5ea3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Japonya'da 2 büyük deprem! Tsunami alarmı verildi Yeni yılın ilk zamlı trafik cezasını onlar yedi Bakan Yerlikaya açıkladı: İşte yılbaşı gecesinde yakalanan ''kaçak'' sayısı Yılbaşını kutlamak isterken havai fişek elinde böyle patladı Yine Marmaray, yine intihar! Haluk Levent yeni yıla konteyner kentte girdi İşte Türkiye'de yeni yılın ilk bebeği İstanbul'da yılbaşı gecesi silahlı saldırı: Yaralılar var! Yabancı uyruklu genç kaldırımda ölü bulundu