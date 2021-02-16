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  3. 16 Şubat 2021 11:30

İstanbul'da film gibi kovalamaca

Avcılar'da polis aracına çarparak kaçan sonra da girdikleri bir sokakta çarptıkları cipten inerek dört bir yana dağılan 4 şüpheliden 1'i, polisin kovalamacası sonunda yakalandı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

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