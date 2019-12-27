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  3. 27 Aralık 2019 09:15

İstanbul'da film gibi soygun kamerada!

Küçükçekmece'de dünyaca ünlü markalı saatlerin bulunduğu bir iş yerine gelen yüzleri maskeli 6 kişi önce güvenlik görevlisini silahla etkisiz hale getirip piyasa değerinin yaklaşık 100 bin lira olduğu öğrenilen saatlerle kaçmayı başardı.

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