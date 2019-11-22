  1. Anasayfa
  2. Video Galeri
  3. 22 Kasım 2019 11:40

İstanbul'da film sahnelerini aratmayan dolandırıcılık kamerada

İstanbul'da telefon dolandırıcılarının film senaryolarını aratmayan tuzağı an be an kameralara yansıdı. Dolandırıcıların kendi suç ortaklarını da dolandırdığı ortaya çıktı.

Video Galeri
Antalya'da bir ilk! ''15 milyon'' rekoru kırıldı
Antalya'da bir ilk! ''15 milyon'' rekoru kırıldı
Video Galeri
İstanbul Boğazı'nın sürpriz misafirleri kamerada
İstanbul Boğazı'nın sürpriz misafirleri kamerada
Video Galeri
Bu sahne Mucize Doktor'a damga vurdu
Bu sahne Mucize Doktor'a damga vurdu
Video Galeri
Nihal Olçok'tan Erdoğan'a: Benim için hayal kırıklığıdır
Nihal Olçok'tan Erdoğan'a: Benim için hayal kırıklığıdır
Video Galeri
Kadın öğretmene öldüresiye veli dayağı kamerada!
Kadın öğretmene öldüresiye veli dayağı kamerada!
Video Galeri
MAK Araştırma Başkanı Kulat erken seçim için tarih verdi
MAK Araştırma Başkanı Kulat erken seçim için tarih verdi
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM