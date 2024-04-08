İstanbul'da film sahnesi gibi saldırı: Camdan sarkıp kurşun yağdırdı

İstanbul Avcılar'da taksiye binen yabancı uyruklu bir kişi kendisini takip eden iki kişinin silahlı saldırısına uğradı.

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