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  3. 13 Nisan 2020 13:40

İstanbul'da fırıncılar birbirine girdi

Esenler'de sokağa çıkmanın yasak olduğu dün sabah saatlerinde sopalarla birbirine giren 10 fırıncıya toplam 31 bin 800 lira para cezası kesildi.

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