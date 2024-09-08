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  4. İstanbul'da fırtına ağacı kökünden kopardı; araç sürücüleri ölümden döndü

İstanbul'da fırtına ağacı kökünden kopardı; araç sürücüleri ölümden döndü

Sarıyer’de bir ağaç, kökünden koparak yoldan geçen araçların üzerine devrildi. Olayda yaralanan olmazken, araçlarda maddi hasar meydana geldi.

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