Anasayfa Video Galeriler Gündem İstanbul'da fırtına ağacı kökünden kopardı; araç sürücüleri ölümden döndü İstanbul'da fırtına ağacı kökünden kopardı; araç sürücüleri ölümden döndü 08 Eylül 2024 Pazar Saat: 17:50 Sarıyer’de bir ağaç, kökünden koparak yoldan geçen araçların üzerine devrildi. Olayda yaralanan olmazken, araçlarda maddi hasar meydana geldi. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/66ddb9c07a1f6c43a00f7c23" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Cumhur İttifakı'nda arbede: Cumhurbaşkanlığı korumalarından MHP'li vekile müdahale Cansız bedeni çuvalda bulunmuştu: Narin soruşturmasında gözaltı yağmuru 40 yıllık esnaf baba mesleğini devredecek kimseyi bulamıyor İstanbul'da bir tarafta yaz, diğer tarafta sonbahar: Evler, yollar sular altında İstanbul'da şehir magandaları yol kesip dehşet saçtı Van'da 2 bin 700 yıllık tarihi keşif Narin'in cansız bedeni bulundu Deprem bölgesinde 10 katlı devasa iş merkezi böyle yerle bir oldu 16 terörist daha etkisiz hale getirildi