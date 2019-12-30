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  3. 30 Aralık 2019 16:40

İstanbul'da fırtına kabusu ! Ağaç, insanların üzerine devrildi

İstanbul Şişli'de şiddetli rüzgar nedeniyle bir ağaç caddede yürüyen insanların ve park halindeki otomobilin üzerine devrildi. O anlar kameraya yansıdı.

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