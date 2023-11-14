İstanbul'da fırtınanın ortalığı birbirine kattığı anlara ait görüntüler şok etkisi yarattı

İstanbul Küçükçekmece'de şiddetli fırtına, otomobil bakım servisinin cam bölmesini yerinden söktü, bir çalışanı da savurup yaralanmasına neden oldu. O anlar, iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/6553601642f83e7bce03411f" allowfullscreen></iframe>