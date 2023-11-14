Anasayfa Video Galeriler Gündem İstanbul'da fırtınanın ortalığı birbirine kattığı anlara ait görüntüler şok etkisi yarattı İstanbul'da fırtınanın ortalığı birbirine kattığı anlara ait görüntüler şok etkisi yarattı 14 Kasım 2023 Salı Saat: 14:55 Güncelleme: 14 Kasım 2023 Salı 14:55 İstanbul Küçükçekmece'de şiddetli fırtına, otomobil bakım servisinin cam bölmesini yerinden söktü, bir çalışanı da savurup yaralanmasına neden oldu. O anlar, iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/6553601642f83e7bce03411f" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Dilan ve Engin Polat adliyede! Bu sefer konu ''silahlı saldırı'' Sarallar suç örgütü çökertildi Kadınlar birbirine girdi, erkekler zor ayırdı İstanbul'da yine motosikletli silahlı saldırı: Kanlı takip kamerada! Yabancı uyruklu bir kişi İstanbul'da E-5'i birbirine kattı Türkiye'nin 3 mahallesi referanduma gidiyor İki günlük yağış sonrası İstanbul barajlarında son durum Dilan ve Engin Polat'ın tutukluluğuna itiraz Gaziantep'te 7 katlı bina çöktü! Panik anları kamerada