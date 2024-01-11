Anasayfa Video Galeriler Gündem İstanbul'da Forex operasyonu: Çok sayıda gözaltı var İstanbul'da Forex operasyonu: Çok sayıda gözaltı var 11 Ocak 2024 Perşembe Saat: 21:20 Güncelleme: 11 Ocak 2024 Perşembe 21:20 İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Forex dolandırıcılarına yönelik İstanbul'da düzenlenen operasyonda 73 şüphelinin yakalandığını duyurdu. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/65a03179377a9f627601bf73" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR İstanbul polisinden huzur uygulaması İBB Meclisi'nde şaşırtan anlar: Partisini eleştirdi, AK Parti'yi övdü Yunus Emre Konak yuvadan uçtu! Resmen Premier Lig'de Belediye otobüsü şoförüne ''maganda'' saldırısı kamerada Bir ''O'' eksikti ! Sıkı durun şimdi de ''Mesih'' geliyor Bıçaklanan Fatih Camii imamı ilk kez konuştu: ''Canlarını siper ettiler'' İstanbul'da dehşet! İş arkadaşını sırtından bıçaklayarak öldürdü Kış ortasında bahar havası: Deniz suyu sıcaklığı havayı geçti Fırtına balık fiyatlarını uçurdu! Hamsinin fiyatını gören geri döndü