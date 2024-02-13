Anasayfa Video Galeriler Gündem İstanbul'da garip anlar: Bir kadının ''garip'' anları kamerada İstanbul'da garip anlar: Bir kadının ''garip'' anları kamerada 13 Şubat 2024 Salı Saat: 13:10 İstanbul'da alkollü olduğu iddia edilen kadın, yol kenarında ağladıktan sonra çöp konteynerine girmeye, yanındaki bir kişi ise onu durdurmaya çalıştığı anlar saniye saniye kameralara yansıdı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/65cb4023b0effb45ba0bedf3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Türkiye'nin diri fayları haritasında bir ilimiz için alarm çanları çalıyor Marmaris'te büyük patlama: Sesi duyan cama fırladı! İstanbul'da bıçaklı, coplu dehşet: Kovalayıp, yetişip yetişip dövdü Yine bir eski eş dehşeti: Kıskançlıkla başladı, rehin aldı! İstanbul'da uzun namlulu silahlı düğün magandaları kamerada Lunaparkta dönen salıncak yere çakıldı! Yaralılar var Cennet koyda skandal! Hazine arazisine göz diken 6 kişi gözaltına alındı Ünlü tatil cenneti beyaza büründü Su parkı, kabus parkına döndü! Peş peşe patlamalarla alev topuna döndü