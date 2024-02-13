İstanbul'da garip anlar: Bir kadının ''garip'' anları kamerada

İstanbul'da alkollü olduğu iddia edilen kadın, yol kenarında ağladıktan sonra çöp konteynerine girmeye, yanındaki bir kişi ise onu durdurmaya çalıştığı anlar saniye saniye kameralara yansıdı.

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