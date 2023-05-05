İstanbul'da gasp çetesine film gibi operasyon

İstanbul Sancaktepe'de alım-satım işi yaptığı öğrenilen N.D.'nin otomobilinin önünü keserek 1.5 milyon euro gasbeden çete, film gibi operasyonla yakalandı.

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