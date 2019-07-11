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  3. 11 Temmuz 2019 09:58

İstanbul'da gaz maskeli operasyon!

Küçükçekmece Yarımburgaz Mahallesi’ni saran kötü koku üzerine yapılan ihbarları değerlendiren polis, kokunun geldiği ev sahibinin cansız bedeni ile karşılaştı.

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