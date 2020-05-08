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  3. 08 Mayıs 2020 00:20

İstanbul'da gece yarısı görsel şölen

Bu yılın son 'Süper Ay'ı, İstanbul'un simgeleriyle bir araya gelince seyri hoş görüntüler ortaya çıktı. Salı gecesi başlayan Süper Ay, yarın akşama kadar izlenebilecek.

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