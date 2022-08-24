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  4. İstanbul'da gece yarısı korkunç kaza! Araçlar alev alev yandı

İstanbul'da gece yarısı korkunç kaza! Araçlar alev alev yandı

İstanbul Fatih’te hafif ticari aracın İBB’ye ait yol temizlik kamyonuna arkadan çarpmasıyla zincirleme trafik kazası meydana geldi.

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