Anasayfa Video Galeriler Gündem İstanbul'da gece yarısı korkunç kaza! Araçlar alev alev yandı İstanbul'da gece yarısı korkunç kaza! Araçlar alev alev yandı 24 Ağustos 2022 Çarşamba Saat: 08:55 İstanbul Fatih’te hafif ticari aracın İBB’ye ait yol temizlik kamyonuna arkadan çarpmasıyla zincirleme trafik kazası meydana geldi. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/6305bd482216a305884a16b7" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Ankara’da taciz iddiası mahalleyi ayağa kaldırdı Marmaris'te sürat teknesi alev topuna dönüştü İmam Halil Konakcı'nın hedefinde bu sefer Cem Yılmaz ve izleyicisi vardı İstanbul'un göbeğinde güpegündüz dehşet: 2 kişi hayatını kaybetti Sürpriz toplantı sonrası AK Parti'den erken seçim açıklaması Dünyaca ünlü oyuncu Russell Crowe'dan ''Türkiye'' paylaşımı Bir ilimizi hortum vurdu! Bir kişiyi havaya savruldu Silivri'de polise saldıran zanlının vurulma anı kamerada Çılgın koleksiyoncuya servet teklif ettiler ama reddetti