Anasayfa Video Galeriler Gündem İstanbul'da gece yarısı silahlı saldırı İstanbul'da gece yarısı silahlı saldırı 29 Temmuz 2024 Pazartesi Saat: 07:11 Güncelleme: 29 Temmuz 2024 Pazartesi 07:11 Esenler'de akşam saatlerinde bir kahvehaneye silahlı saldırı düzenlendi. Saldırıda yaralanan olmazken polis ekipleri şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/66a7167dbdccab9f2602fff3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Kanyonda ''selfie'' korkunç bitti TBMM'de yine kavga: ''Sahipsiz köpekler'' sözü ortalığı karıştırdı Düğün çıkışı facia: Çok sayıda ölü ve yaralı var Safiye Soyman'ın acı günü: Morgda ellerimle yıkadım Otogarda facianın eşiğinden dönüldü: Otobüs otogara daldı, yaralılar var ''Sevgili olduklarını'' sanıyordu, meğerse... Prof. Dr. İlber Ortaylı'dan TÜİK için olay sözler: ''Aptal mı zannediyorsun beni ya?'' Taksim meydanında korku dolu anlar: Trafodan kıvılcımlar sıçradı Site havuzunda ''haşema'' krizi: Havuza sokmadılar