Anasayfa Video Galeriler Gündem İstanbul'da gece yarısı yangın paniği: 11 kişi mahsur kaldı İstanbul'da gece yarısı yangın paniği: 11 kişi mahsur kaldı 08 Nisan 2024 Pazartesi Saat: 08:10 Güncelleme: 08 Nisan 2024 Pazartesi 08:11 Avcılar Tahtakale’de bulunan 4 katlı binanın 1. katında henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan yangında mahsur kalan 11 kişi itfaiye ekiplerince kurtarıldı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/66137c64b8d7e411dd0c6ac3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Kadıköy'de Galatasaraylı baba ve kıza saldırI 71 ilde bayram temizliği: 959 zanlı yakalandı Yine başıboş köpek dehşeti: Baba oğlu için kendini feda etti Paris'te patlama: Ölü ve yaralılar var Bahar beklerken kış geldi... Bir şehrimiz bembeyaz kar örtüsü altında Oy pusulasındaki ''lakap'' yüzünden mazbatasını alamadı Kadınlar tartıştı, eşleri çatıştı... Yaralılar var Galatasaray golü attı, Fenerbahçe sahadan çekildi AK Parti'yi meğer cübbeli Ahmet kurtarmış