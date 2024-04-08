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  4. İstanbul'da gece yarısı yangın paniği: 11 kişi mahsur kaldı

İstanbul'da gece yarısı yangın paniği: 11 kişi mahsur kaldı

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Avcılar Tahtakale’de bulunan 4 katlı binanın 1. katında henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan yangında mahsur kalan 11 kişi itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

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