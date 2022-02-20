Anasayfa Video Galeriler Gündem İstanbul'da ''geçinemiyoruz'' eylemi! Onlarca kişi sokağa indi İstanbul'da ''geçinemiyoruz'' eylemi! Onlarca kişi sokağa indi 20 Şubat 2022 Pazar Saat: 21:40 Yılbaşından bu yana yağmur gibi yağan zamlar bugün İstanbul'da protesto edildi. "Geçinemiyoruz" diyen onlarca kişi ellerindeki pankartlarla eylemdeydi. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/62128b1406b7755d7d6601c3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Melih Gökçek eski defterleri açtı: ''AK Parti hata yaptı'' Ünlü futbolcunun annesine yumruklu saldırı Ukraynalı Bakan çatışmanın ortasında kaldı! Bölgeden sıcak görüntüler İstanbul'da köpek besleme kavgası silahlı çatışmaya dönüştü! Şoke eden görüntüler Miami sahiline helikopter düştü! O anlar kamerada Alkollü sürücü ortalığı savaş alanına çevirdi İstanbul'da iş adamına kanlı infaz AK Partili Kurtulmuş'tan oy oranı açıklaması: ''2023 seçimleri aslanın ağzında'' Dünya, Türk ambulans şoförlerinin bu videosunu konuşuyor