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İstanbul'da ''geçinemiyoruz'' eylemi! Onlarca kişi sokağa indi

Yılbaşından bu yana yağmur gibi yağan zamlar bugün İstanbul'da protesto edildi. "Geçinemiyoruz" diyen onlarca kişi ellerindeki pankartlarla eylemdeydi.

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