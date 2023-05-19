Anasayfa Video Galeriler Gündem İstanbul'da gemi yangını! İstanbul'da gemi yangını! 19 Mayıs 2023 Cuma Saat: 07:35 İstanbul Küçükçekmece’de 118 metre boyundaki tankerin makine dairesinde çıkan yangın ekiplerin müdahalesi sonucu söndürüldü. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/6466fc878daf2459a854d1f3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Haliç Köprüsü'nde kaza yapan otomobil alev alev yandı TİP'in seçim çalışmasına polis müdahalesi Transparan giyen Wanda Nara kalça dansıyla olay oldu Ücretsiz olduğunu duyan Pamukkale'ye akın etti Yerli sistemlerle donatılan F-16'lar göreve hazır! İstanbul'da büyük panik! Arkadaşına kızıp evi ateşe verdi Ağaç ATM'lerin üzerine devrildi; onlar ise para çekmeye devam etti Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a çok zor sorular: ''Erdoğan!'' diyerek bağırdı Rizeli vatandaş ''ezeli düşmanları'' için