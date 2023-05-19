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İstanbul'da gemi yangını!

İstanbul Küçükçekmece’de 118 metre boyundaki tankerin makine dairesinde çıkan yangın ekiplerin müdahalesi sonucu söndürüldü.

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