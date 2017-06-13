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  3. 13 Haziran 2017 20:45

İstanbulda gemide 212 kilo saf kokain ele geçirildi

İstanbul polisi tarafından uyuşturucu ticaretine yönelik Ambarlı Limanı’nda demirli bir gemiye düzenlenen baskında 212 kilo saf kokain ele geçirildi.

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