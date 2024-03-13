Anasayfa Video Galeriler Gündem İstanbul'da genç kadına ''nişanlı'' dayağı! Dehşet anları kamerada İstanbul'da genç kadına ''nişanlı'' dayağı! Dehşet anları kamerada 13 Mart 2024 Çarşamba Saat: 15:10 Güncelleme: 13 Mart 2024 Çarşamba 15:10 İstanbul Zeytinburnu'nda İ.Ö isimli genç kadın, nişanlısı tarafından öldüresiye dövüldü. 21 yaşındaki kadının darbedildiği anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/65f197ca40564959d00b4903" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Çanakkale'de dev hortum kamerada Eros'un katiline tutuklama talebi! Adliyede izdiham çıktı Denizi olmayan ilimizde 6 bin ton balık üretildi İstanbul'da yine motosikletli saldırı! İş yerine kurşun yağdırdılar Çin’de restoranda patlama: Ölü ve yaralılar var YRP'den 100 ilçe pazarlığı iddiaları için AK Parti'ye rest 5 yıldızlı otelde korkutan yangın Tom Hanks'in filmi gerçek oldu: İstanbul Havalimanı onun evi oldu Cinsel istismar zanlısı beraat etti, 3 genç kız isyan etti