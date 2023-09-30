Anasayfa Video Galeriler Gündem İstanbul'da genç kadının sır ölümü İstanbul'da genç kadının sır ölümü 30 Eylül 2023 Cumartesi Saat: 12:30 Güncelleme: 30 Eylül 2023 Cumartesi 12:30 İstanbul'da stajyer avukat olduğu öğrenilen genç bir kız doğum gününde çalıştığı plazanın 11. katından düşerek hayatını kaybetti. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/6517eaaf4d6fba74fe2883c3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR İstanbul'da 4x4x4'lük soygun kamerada İstanbul'da ''dayanıksız site'' karanlığa gömüldü FETÖ firarisi hükümlü yakalandı 3 bloklu site 3 saniyede böyle yerle bir oldu Filenin Sultanı Hande Baladın'ı hiç böyle görmediniz 20 ilde dev operasyon: Onlarca gözaltı var Akdeniz'de göçmenlere ölümcül müdahale kamerada Yolcu otobüsü devrildi: Ölü ve yaralılar var Prof. Dr. Naci Görür'den 7 ve üzeri büyüklükte deprem uyarısı