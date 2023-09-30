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İstanbul'da genç kadının sır ölümü

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İstanbul'da stajyer avukat olduğu öğrenilen genç bir kız doğum gününde çalıştığı plazanın 11. katından düşerek hayatını kaybetti.

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