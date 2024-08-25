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  4. İstanbul'da genç kıza korkunç saldırı: ''Döve döve hastanelik ettiler''

İstanbul'da genç kıza korkunç saldırı: ''Döve döve hastanelik ettiler''

İstanbul Büyükçekmece'de akrabasına ait tekel bayisinde çalışan 18 yaşındaki genç kız korkunç bir saldırıya uğradı. Tekel bayisini basan kalabalık genç kızı darp edip dişlerini kırdı.

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