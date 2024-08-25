Anasayfa Video Galeriler Gündem İstanbul'da genç kıza korkunç saldırı: ''Döve döve hastanelik ettiler'' İstanbul'da genç kıza korkunç saldırı: ''Döve döve hastanelik ettiler'' 25 Ağustos 2024 Pazar Saat: 23:57 İstanbul Büyükçekmece'de akrabasına ait tekel bayisinde çalışan 18 yaşındaki genç kız korkunç bir saldırıya uğradı. Tekel bayisini basan kalabalık genç kızı darp edip dişlerini kırdı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/66cb9aaeca87ef508d0f14c3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR İstanbul Boğazı'nda gemi arızası; trafik durdu İzmir'deki orman yangını kontrol altında Yer: Muğla... Sahil Güvenlik kaçak göçmenleri böyle kovaladı Narin'i arama çalışmalarında kan izleri bulundu Sahilde büyük panik: 5 kişi ölümden döndü Ankara sağanak yağışa teslim: Alt geçit ve caddeler göle döndü Samsun'da 9 araç birbirine girdi: Ölü ve yaralılar var MSB: 11 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi İstanbul'da 4 katlı otelde korkutan yangın