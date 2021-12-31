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  4. İstanbul'da gence çife şok, hem dayak yedi hem de...

İstanbul'da gence çife şok, hem dayak yedi hem de...

İstanbul'da bir genç durak dışı bir yerde inmek istediği için Şişli'de İETT şoförü tarafından darp edildi. Gencin üstünden düşen telefon ise başka bir yolcu tarafından çalındı.

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