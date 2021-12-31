Anasayfa Video Galeriler Gündem İstanbul'da gence çife şok, hem dayak yedi hem de... İstanbul'da gence çife şok, hem dayak yedi hem de... 31 Aralık 2021 Cuma Saat: 08:40 İstanbul'da bir genç durak dışı bir yerde inmek istediği için Şişli'de İETT şoförü tarafından darp edildi. Gencin üstünden düşen telefon ise başka bir yolcu tarafından çalındı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/61ce97c06764874c823a9443" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR DHA muhabiri haberi sunarken fırtınaya yakalandı Ehliyetsiz sürücü dehşet saçtı! O anlar kamerada Kars'ta ormanın derinliklerindeki vaşak ailesi böyle görüntülendi Antalya'da fırtınada uçan duvar ortalığı savaş alanına çevirdi İstanbullular maskeyi de sosyal mesafeyi de unuttu Türkiye'nin nehirleri buz kesti! Sibirya gibi... Önce TÜİK, şimdi de MEB! Kılıçdaroğlu yine içeri alınmadı Bakan Pakdemirli 252 milyonuncu fidanı kendisi dikti Uludağ'a hücum! Oteller doldu