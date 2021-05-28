Anasayfa Video Galeriler Gündem İstanbul'da gergin anlar... Belediye başkanı devreye girdi İstanbul'da gergin anlar... Belediye başkanı devreye girdi 28 Mayıs 2021 Cuma Saat: 17:36 Küçükçekmece'de yıkım kararına rağmen evlerinden çıkmayan vatandaşlar zorluk çıkarınca gergin anlar yaşandı. Gerginliğin üzerine Küçükçekmece Belediye Başkanı Kemal Çebi de sokağa geldi. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/60b0ffeb1cdb4d590d6a9ce3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Balık tutanlara ''varoş'' demişti... Murat Övüç hakkında yeni gelişme Mehmet Ağar’dan Yalıkavak Marina açıklaması Dolar rekor üstüne rekor kırarken Bakan Elvan'dan kritik açıklama İdo Tatlıses ve Yasemin Şefkatli ön balayında Taksim cami açıldı; işte ilk namazdan ilk görüntüler... Boynuna böcek konan muhabir neye uğradığını şaşırdı Sadece 10 saniyenizi ayırıp, mucizeye tanıklık edin Sular çekildi tarihi köy ortaya çıktı AK Parti'den seçim barajı açıklaması