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İstanbul'da gergin anlar... Belediye başkanı devreye girdi

Küçükçekmece'de yıkım kararına rağmen evlerinden çıkmayan vatandaşlar zorluk çıkarınca gergin anlar yaşandı. Gerginliğin üzerine Küçükçekmece Belediye Başkanı Kemal Çebi de sokağa geldi.

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