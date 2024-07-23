Anasayfa Video Galeriler Gündem İstanbul'da geri dönüşüm tesisinde yangın İstanbul'da geri dönüşüm tesisinde yangın 23 Temmuz 2024 Salı Saat: 11:47 İstanbul Avcılar'da geri dönüşüm tesisinde yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/669f6e0b0ed63d05870680f3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Rafta unutulan yarım asırlık dava sonuçlandı Evden eve ''kelle koltukta'' nakliyat kamerada Anne ile kızının acı sonu FETÖ'nün finans ayağına operasyon: 11 gözaltı Türkiye'nin cennetiydi, masmavi su görünmez oldu PKK'ya üst düzey darbe: 1'i kırmızı listede 4 terörist öldürüldü Fenerbahçe Avrupa sahnesine çıkıyor: Muhtemel 11 belli oldu Bursa'da büyük yangın... Yandaki fabrikaya da sıçradı, evler boşaltıldı 16 ilde ''Narkoçelik'' operasyonu: Çok sayıda gözaltı var