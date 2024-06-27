Anasayfa Video Galeriler Gündem İstanbul'da gizemli keşif: Kazı çalışmasında ortaya çıktı İstanbul'da gizemli keşif: Kazı çalışmasında ortaya çıktı 27 Haziran 2024 Perşembe Saat: 13:21 İstanbul Başakşehir'de elektrik çalışması için yapılan kazı sırasında tarihi olduğu değerlendirilen bir mezar bulundu. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/667d3d2fd21acc6fbc00b4f3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Termometreler 49 dereceyi gösterdi; 6 günde yüzlerce kişi öldü Yönetmen devam dedi; ünlü şarkıcı kamera önünde nöbet geçirdi Merkez Bankası faiz kararını açıkladı Kiracı evi onlarca kedi ölüsü bırakarak tahliye etti Alternatif olsun diye başladılar, şimdi yüzlerce aileye gelir kapısı oldu İstanbul'da bir kadın otelde tecavüze uğradığını iddia etti; gerçek sonra ortaya çıktı MSB'den Üçüncü Dünya Savaşı açıklaması TESLA ile ölümden dönen Türk avukat dava açıyor Mansur Yavaş’tan galibiyet golü sevinci