İstanbul'da gizemli keşif: Kazı çalışmasında ortaya çıktı

İstanbul Başakşehir'de elektrik çalışması için yapılan kazı sırasında tarihi olduğu değerlendirilen bir mezar bulundu.

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