Anasayfa Video Galeriler Gündem İstanbul'da göçmenler göçmeni kaçırıp işkence yaptı! Korkunç ayrıntılar İstanbul'da göçmenler göçmeni kaçırıp işkence yaptı! Korkunç ayrıntılar 20 Eylül 2021 Pazartesi Saat: 14:00 İstanbul Beyoğlu’nda Faslı iki gaspçı Ürdünlü gencin kaçırdıktan sonra ellerini ve ayaklarını bağlayarak 15 gün boyunca kırbaçla işkence yaptı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/614869da2ef72e168758d55f" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Sedanur Ş.nin şüpheli ölümüyle ilgili Serdar Y. tutuklandı Milli Eğitim Bakanı Özer, yüz yüze eğitim için son kararı açıkaldı Karadeniz'de kırmızı alarm! 4 ülke harekete geçti Karı-kocadan ''sazan sarmalı'' yöntemiyle milyonluk vurgun İstanbul'da iş yerinde yangın Kumar operasyonunda ''süngücü kadınlar'' detayı şaşırttı İstanbul Boğazı'nda nefes kesen gösteri uçuşu İstanbul trafiğinde dehşet! Ucuna bıçak bağlı sopayla saldırdı! Kartal’ın Mahalleleri Denizde Yarıştı