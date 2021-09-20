İstanbul'da göçmenler göçmeni kaçırıp işkence yaptı! Korkunç ayrıntılar

Erdoğan Fransızca kitabı böyle tanıttı: ''Görüldüğü gibi bu da İngilizcesi''

Meğer Erdoğan'a göre ''abartılacak bir sorun değil''miş!

Galata Köprüsü'nden gemiye atlayan ''çılgın'' bu sefer öyle bir şey yaptı ki...