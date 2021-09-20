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  4. İstanbul'da göçmenler göçmeni kaçırıp işkence yaptı! Korkunç ayrıntılar

İstanbul'da göçmenler göçmeni kaçırıp işkence yaptı! Korkunç ayrıntılar

İstanbul Beyoğlu’nda Faslı iki gaspçı Ürdünlü gencin kaçırdıktan sonra ellerini ve ayaklarını bağlayarak 15 gün boyunca kırbaçla işkence yaptı.

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