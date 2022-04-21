Anasayfa Video Galeriler Gündem İstanbul'da gökdelen mesaisi! Görüntüler nefes kesti İstanbul'da gökdelen mesaisi! Görüntüler nefes kesti 21 Nisan 2022 Perşembe Saat: 17:50 Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/62616f3019247d1af8595063" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Kemal Kılıçdaroğlu'nun elektriğinin kesildiği an CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun elektriği kesildi Marmara Denizi'ne dökülen Ayamama Deresi'nde korkutan görüntü İstanbul'da zincirleme kaza! İETT otobüsü 6 araca çarptı İlişki terapisti Selin Karacehennem isyan etti: ''Böyle kocalık olmaz!'' TÜGVA'nın da bulunduğu binanın yanında patlama kız öğrenci yurdunda feci ölüm Suriyeli sığınmacı ''Suriyeliler ülkelerine dönsün'' diyenlere küfür edip hakaret yağdırdı Şahan Gökbakar isyan etti: ''Rapçileri hapse atmak nedir ya?''