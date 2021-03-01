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  3. 01 Mart 2021 08:35

İstanbul'da ''göktaşı'' heyecanı! Gökyüzünü böyle aydınlattı

İstanbul’da birkaç saniyeliğine gökyüzünü aydınlatan ışık süzmesi heyecanlandırdı. Vatandaşlar yaşananları göktaşı meteor düşmesi olarak değerlendirirken o anlar anbean kameralara kaydedildi.

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