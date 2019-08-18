  1. Anasayfa
  2. Video Galeri
  3. 18 Ağustos 2019 15:10

İstanbul’da gökten adeta taş yağdı: O anlar kamerada

Şişli’de bir binanın saçağından kopan kartonpiyer taş parçaları kaldırımda yürüyen vatandaşların başına yağdı. Genç bir kadın taşın bacağına isabet etmesi sonucu yaralanırken, park halindeki bir araç ise zarar gördü. O anlar güvenlik kameralarına yansıdı. Olay, saat 13.00 sıralarında Şişli Şehit Ertuğrul Kabataş Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 7 katlı bir binanın...

Video Galeri
Taksim Talimhane’de meydan kavgası kamerada
Taksim Talimhane’de meydan kavgası kamerada
Video Galeri
Ankara'da şoke eden görüntü !
Ankara'da şoke eden görüntü !
Video Galeri
Bakan Pakdemirli İzmir’de yangın bölgesinde
Bakan Pakdemirli İzmir’de yangın bölgesinde
Video Galeri
TEM’de trafik durma noktasına geldi
TEM’de trafik durma noktasına geldi
Video Galeri
Muğla’da ikinci büyük orman yangını
Muğla’da ikinci büyük orman yangını
Video Galeri
Hong Kong’da on binlerce kişi yeniden sokaklarda
Hong Kong’da on binlerce kişi yeniden sokaklarda
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM