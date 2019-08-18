İstanbul’da gökten adeta taş yağdı: O anlar kamerada
18 Ağustos 2019 15:10
İstanbul’da gökten adeta taş yağdı: O anlar kamerada
Şişli’de bir binanın saçağından kopan kartonpiyer taş parçaları kaldırımda yürüyen vatandaşların başına yağdı. Genç bir kadın taşın bacağına isabet etmesi sonucu yaralanırken, park halindeki bir araç ise zarar gördü. O anlar güvenlik kameralarına yansıdı. Olay, saat 13.00 sıralarında Şişli Şehit Ertuğrul Kabataş Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 7 katlı bir binanın...